Merino come Grosso, l’incubo tedesco: ancora ko in casa a 1' dalla fine

Un gol ad un minuto dalla fine che sa di beffa. Eccome. Il colpo di testa di Mikel Merino che ha portato la Spagna in semifinale ad un minuto dai calci di rigore rievoca inevitabilmente fantasmi che la Germania ci ha messo anni a scacciare: quello delle reti subite in extremis nei tornei di casa. Che da ormai cinquant’anni per i tedeschi sono maledetti, perché finiscono spesso con la stessa modalità. Ne sappiamo qualcosa: chiedere a Fabio Grosso, oppure anche a Marco van Basten.

Germania, la maledizione casalinga

Nel 1974 la Germania Ovest di Beckenbauer e Gerd Müller arrivò a trionfare battendo la grande Olanda di Cruyff, trionfando in casa propria dopo aver persino perso contro i grandi rivali dell’Est nella fase a gironi con l’iconico gol di Sparwasser. Era la prima volta in cui in terra teutonica si disputava una grande manifestazione calcistica per nazionali.

Da quel momento è successo altre tre volte: Europeo del 1988, Mondiale del 2006 ed Europeo del 2024. In nessuno di questi tre casi la Germania non è mai arrivata a vincere, anzi, non è mai neanche arrivata a giocarsi la finale. Si è fermata per due volte in semifinale e poi quest’anno addirittura ai quarti. Perdendo sempre… all’ultimo.

Le beffe nei finali

Il 2-1 maturato contro gli iberici di venerdì alla Mercedes-Benz Arena è solo l’ennesimo episodio di quello che sembra una specie di incubo quasi ricorrente. Minuto 119: era già capitato nel 2006, a Dortmund, quando Fabio Grosso mosse il suo primo passo verso la storia eterna con quel sinistro a giro indimenticabile. 18 anni e un giorno prima di Merino: era il 4 luglio 2006.

Anche quell’incredibile notte del Westfalenstadion fu un dejà-vu di quanto era accaduto nel 1988, ad Amburgo: in vantaggio con il rigore di Matthäus, la Germania si fece rimontare dai gol di Koeman e Van Basten, con un destro in allungo che fece esplodere la marea Oranje del Volskparkstadion. Era il minuto 88. Indigesto anche quello. La storia si ripete.