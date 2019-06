Qualificazioni Euro 2020: ko la Francia di Matuidi, Mertens show contro il Kazakistan

TORINO - Clamorosa sconfitta della Francia in Turchia, la nazionale di Deschamps perde 2-0 sul campo dei turchi. Vince, invece, il Belgio (3-0 al Kazakistan), trascinato da Mertens. Successo anche per Germania e Croazia: i tedeschi trovano i tre punti in Bielorussia mentre i croati stendono 2-1, con gol di Perisic, il Galles. Ko, invece, la Bosnia.

Qualificazioni Euro2020: vittoria dell'Italia in Grecia

Ecco tutti i risultati delle qualificazioni per Euro 2020

GRUPPO C

Nel Gruppo C, successo esterno della Germania per 2-0 in casa della Bielorussia. Decidono la partita i gol di Sane al 13' e Reus al 62'. Nella classifica del girone, Germania seconda alle spalle dell'Irlanda del Nord che ha giocato però una gara in più.

GRUPPO E

Scricchiola nel finale ma riesce comunque a fare risultato. La Croazia vicecampione del mondo ha regolato il Galles per 2-1: a far capitolare Bale e compagni (Ramsey sta recuperando dall’infortunio, ndr) lo sfortunato autogol di Lawrence (17’) e il destro di Perisic (48’). A nulla è valsa la firma di Brooks. L’esterno dell’Inter è rimasto in campo per quasi l'intera totalità dell'incontro lasciando il posto a Skoric soltanto al 93': la nazionale di Dalic si porta in testa al Gruppo E con 6 punti insieme all'Ungheria, vittoriosa per 3-1 sull'Azerbaigian.

GRUPPO H

Clamoroso a Konya, in Turchia, dove la Francia campione del mondo in carica è stata sconfitta per 2-0 dalla Nazionale di casa allenata da Senol Gunes, in una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni a Euro 2020. Tutto nel primo tempo: al 30' Ayhan porta in vantaggio i turchi, che raddoppiano al 40' con il romanista Under. Per i campioni iridati guidati da Didier Deschamps una brutta battuta d'arresto. Non va benissimo l’esordio ufficiale di Edy Reja sulla panchina albanese: il ct italiano si è arreso di misura all’Islanda che a Reykjavik ha avuto la meglio grazie alla rete di Gudmundsson messa a segno al 22’. Il terzino del Napoli Hysaj, al centro di voci di mercato che lo vorrebbero vicino all’Atletico Madrid, ha giocato tutta la partita. Primi tre punti per la Moldavia: in inferiorità numerica ha battuto di misura la piccola Andorra con il gol di Armas in apertura di gara.