Francia, che gaffe! Sbagliato l'inno dell'Albania

PARIGI (FRANCIA) - Prima di Francia-Albania, gara valida per le qualificazioni agli Europei del 2020, l'inno albanese è stato confuso con quello di Andorra, nazionale che martedì sarà ospite dei campioni del mondo. Dopo alcuni minuti di imbarazzo, lo speaker dello Stade de France ha aggravato la situazione dicendo che "l'inno armeno sarebbe arrivato presto". I giocatori albanesi hanno rifiutato di disporsi in campo per il calcio d'inizio fino a quando non è arrivato l'inno nazionale corretto. Nel corso dell'intervallo del match, lo speaker, a nome della Federcalcio francese, si è scusato con la Federazione e con i tifosi albanesi.