La Juve si congratula con Ronaldo dopo la tripletta con il Portogallo

TORINO - "Tre gol per Cristiano Ronaldo stasera. Congratulazioni per la vittoria con il Portogallo", è questo il tweet con cui la Juve si è congratulata con il fuoriclasse portoghese per la prestazione eccellene nel match Portogallo-Lituania, valido per le qualificazioni a Euro 2020. Il fuoriclasse portoghese ha trascinato la vittoria della nazionale portoghese, di cui è capitano, con una strepitosa tripletta. L'attaccante della Juve ha dimostrato così di essere in ottime condizioni fisiche, confermando ciò che lui stesso aveva già detto prima della partita: "Non sto bene, sto molto bene". E ha ragione!

Cristiano Ronaldo torna a splendere col Portogallo: che tripletta alla Lituania!