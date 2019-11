Ronaldo show con il Portogallo, la stampa portoghese: "CR7 chiude le polemiche"

TORINO - Tripletta di Ronaldo che avvicina sempre più il Portogallo alla fase finale di Euro 2020. La formazione lusitana ha battuto 6-0 la Lituania e gli basterà superare il Lussemburgo domenica prossima per avere la matematica certezza della qualificazione. L'attaccante della Juventus è stato il protagonista dell'incontro con tre reti all'attivo e ha dimostrato di essere in forma nonostante le ultime prestazioni sottotono con la maglia bianconera tra Serie A e Champions League. Le prime pagine dei quotidiani sportivi in Portogallo sono tutte dedicate al fenomeno della Juve, capace di firmare altri tre gol con la nazionale di Fernando Santos.