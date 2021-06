Euro 2020, Benzema: "È stato bello rivedere Cristiano Ronaldo"

Cristiano Ronaldo chiama, Karim Benzema risponde. I due ex compagni al Real Madrid sono stati gli assoluti protagonisti di Portogallo-Francia, match valido per la terza giornata del Gruppo F. Una doppietta a testa, con il francese che è tornato al gol con i Galletti 2085 giorni dopo l'ultima volta (contro l'Armenia l'8 ottobre 2015) e il portoghese che ha eguagliato Ali Daei a 109 reti in Nazionale. Un 2-2 che regala a entrambe le formazioni il pass per gli ottavi di finale di Euro 2020.