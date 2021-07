Gazprom "Football for Friendship", svelati i giovani giornalisti vincitori

I vincitori sono stati definiti avendo ricevuto il punteggio più alto in ciascun Paese durante la loro partecipazione al Programma, che prevedeva la frequenza di nove lezioni sui valori e il completamento degli incarichi conferiti loro dall'Ufficio stampa dall'11 giugno all'11 luglio, per tutta la durata del torneo UEFA EURO 2020. Ciascuno dei 145 partecipanti al Programma ha assistito a un incontro nel proprio Paese, frequentato sei lezioni, scritto una cronaca della partita, fatto una previsione sul migliore gol del torneo e condiviso consigli utili sul giornalismo mobile.

Nijat Taghizada (Baku), Nitya Khandelwal (Copenaghen), Jackson Gilligan (Londra), Kristina Bastron (Monaco), Teo Ronaszeki (Budapest), Marco D'Achille (Roma), Lola Flohr (Amsterdam), Luca Lie (Bucarest), Danis Gantsev (San Pietroburgo), Ivan Artamonovs (Glasgow), Amador Lopez Blesa (Siviglia) sono i migliori giornalisti dell'Ufficio stampa F4F per Euro 2020.

L'iniziativa

Il programma sociale internazionale per bambini "Football for Friendship" è stato istituito da Gazprom nel 2013 e mira a diffondere i valori universali tra i giovani attraverso il calcio. Nel corso di nove stagioni, "Football for Friendship" ha riunito oltre 16.000 partecipanti in 211 Paesi e regioni del mondo, ha ricevuto oltre 60 premi nei settori della responsabilità sociale, dello sport e delle comunicazioni, tra cui tre titoli Guinness World Record™ per la sessione di allenamento calcistico più multinazionale della storia, il più grande evento di calcio online, e per il maggior numero di spettatori virtuali in uno stadio.