Conte e la rivoluzione Napoli: da Lukaku a Buongiorno, gli obiettivi

Napoli, Lukaku per il dopo Osimhen, ma...

La zona centrale del campo ripartirà dalla coppia Lobotka-Anguissa, anche loro ritenuti incedibili. Javi Guerra, centrocampista classe 2003 del Valencia, piace molto al ds Manna. Il club spagnolo lo valuta 25 milioni, ma il Napoli vuole chiudere con 18 milioni di euro più bonus. È ancora vivo l’interesse per Sudakov dello Shakhtar Donetsk, anche se il club ucraino non è disposto a scendere al di sotto dei 50 milioni di euro già richiesti a gennaio. In attacco sono tre i punti fermi: Politano, Raspadori e Kvaratskhelia. Per il georgiano c’è la volontà di rinnovare il contratto, ma se il Psg continuerà ad alzare l’offerta (è arrivata a 110 milioni di euro) non sarà facile tenere alto il muro. Infine, bisognerà sostituire Victor Osimhen. Romelu Lukaku è ansioso di riunirsi con il tecnico salentino, tuttavia il Chelsea richiede il pagamento completo della clausola di 44 milioni di euro, che il Napoli sembra non essere intenzionato a soddisfare. L’alternativa più credibile porta direttamente a Lisbona, sponda Sporting per provare a prendere lo svedese Gyokeres, autore di 43 gol nelle 50 gare disputate.