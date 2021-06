Juve e Toro, occhio al Milan! Vlahovic e Belotti sono di nuovo nel mirino

MILANO - L’operazione a cui si è sottoposto Ibrahimovic, ma soprattutto i tempi di recupero previsti, hanno fatto tirare un sospiro di sollievo al Milan, visto che lo stop non sarà, almeno sulla carta, così lungo (lo approfondiamo nell’articolo in basso), ma ha comunque confermato alla dirigenza rossonera la necessità di valutare con attenzione come comporre l’attacco della prossima stagione. Un’annata in cui il Milan cercherà di lottare per lo scudetto, dopo il secondo posto della scorsa Serie A e che soprattutto rivedrà il ritorno dei rossoneri in Champions dopo sette stagioni d’assenza. Dunque ci sarà bisogno di più uomini rispetto all’annata precedente, ma soprattutto di più centravanti di ruolo perché l’ultimo campionato ha insegnato che, in assenza di Ibra, sia Rebic che Leao hanno faticato e non poco da “9”. Per questo Maldini e Massara hanno riaperto il file sul centravanti, ricordando comunque l’intesa raggiunta già da alcune settimane con l’entourage di Olivier Giroud (biennale da 4 milioni) che però dovrà liberarsi gratuitamente dal Chelsea per diventare un giocatore del Milan. Detto ciò, con Ibrahimovic alla soglia dei 40 anni e Giroud che il 30 settembre ne compirà 35, un altro attaccante servirà. L'idea di base è quella di un giovane, un investimento fra i 5 e 10 milioni; ma non bisogna escludere nulla. Intanto perché bisognerà capire come evolverà la situazione di Ibra nei prossimi due mesi, ma soprattutto perché il Milan sa di essere alle porte di una stagione importante e non vuole lasciare nulla al caso. Per questo i profili di Vlahovic della Fiorentina e di Belotti del Torino non vanno ancora accantonati. Anzi.