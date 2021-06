Napoli, anche Insigne non è più incedibile

NAPOLI - In casa Napoli c'è una consapevolezza: prima di acquistare bisogna cedere uno dei pezzi pregiati della prossima rosa di Luciano Spalletti. I nomi principali, come da mesi a questa parte, sono sempre quelli di Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, con le quotazioni in uscita dello spagnolo in rialzo rispetto a quelle del difensore senegalese per questione di età e contratto. E a proposito di contratto, resta ancora il nodo che riguarda Lorenzo Insigne.