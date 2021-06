Locatelli-Juve, Carnevali: "Presto ci incontreremo per parlare"

REGGIO EMILIA - Manuel Locatelli e Juve , presto l'incontro con il Sassuolo. Il centrocampista, attualmente impegnato con l'Italia a Euro2020 , è da tempo nel mirino del club bianconero, che adesso si prepara all'affondo decisivo. Il prossimo meeting per discuterne lo ha confermato direttamente l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali , intervenuto ai microfoni di TRC: "In questi anni a Sassuolo ha fatto progressi importanti, specie nell'aspetto caratteriale. Lo acquistammo dal Milan per 12 milioni, una cifra importante. Ora va lasciato tranquillo, poi per il futuro dipenderà dalle sue idee. Al momento abbiamo ricevuto solo richieste dall'estero. Confermo, con la Juve ci vedremo nei prossimi giorni per parlare di lui, ma anche dei nostri e dei loro giovani".

Juve-Sassuolo, presto incontro per Locatelli

Un discorso ad ampio raggio, insomma, ma con focus appunto sulla situazione legata al centrocampista cresciuto nel vivaio del Milan. Nel corso dell'intervista, poi, Carnevali ha parlato anche degli altri gioielli del club neroverde: "Raspadori per noi è incedibile. Per quanto riguarda Berardi, l'intenzione di Squinzi, nostro compianto patron, era che diventasse una bandiera del Sassuolo. Ha avuto ragione in passato a tenere duro davanti ad altre richieste, oggi è un giocatore importante della Nazionale. Non posso promettere che resterà: non è una questione di denaro, ha idee molto chiare e vuole continuare a divertirsi. La sua volontà sarà importante sia per la scelta dell'eventuale club dove andare, sia dell'allenatore che potrebbe trovare".