Ramsey, che frecciatina alla Juve: "Sono stati due anni difficili"

Aaron Ramsey è pronto a guidare la spedizione gallese agli Europei. Il centrocampista della Juve sfiderà l'Italia il prossimo 20 giugno all'Olimpico . Quell'Italia che è entrata nel suo vissuto quotidiano visto il passaggio due estati fa dall'Arsenal ai bianconeri. Alla Vecchia Signora, però, non è ancora riuscito a dimostrare il proprio potenziale, messo in mostra ai massimi livelli con i Gunners. Ramsey è sbarcato a Torino a parametro zero, ma la sua esperienza alla Juve è stata costellata da infortuni, pochi alti e tanti bassi. 65 presenze e solo sei reti nelle sue prime due stagioni in bianconero.

Ramsey e gli infortuni alla Juve

Il gallese, alla vigilia dell'esordio agli Europei contro la Svizzera, parlando ai microfoni del tabloid inglese Mirror, ha commentato: "Le ultime due stagioni sono state complicate per me. Ci sono stanti diversi fattori e cambiamenti a cui non ero abituato". Per risolvere il "problema", Ramsey si è dotato di una squadra tutta sua composta da preparatori personali. "Alla fine ora ho la mia squadra, costruita intorno a me, che si concentra sulla mia forma fisica per farmi essere al meglio - rivela il gallese -. Ho preso i problemi in mano e attorno a me ho le persone giuste per cercare di creare una situazione in cui io possa tornare a sentirmi bene e ad avere di nuovo fiducia in me stesso".