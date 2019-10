Diretta Liechtenstein-Italia ore 20.45: come vederla in tv e probabili formazioni

VADUZ (LIECHTENSTEIN) - L'Italia di Roberto Mancini ha già conquistato il pass per gli Europei del 2020, ma nonostante ciò il ct azzurro chiede un'altra vittoria ai suoi stasera a Vaduz contro il Liechtenstein. Un successo stasera significherebbe per il tecnico di Jesi agganciare il due volte campione del mondo Vittorio Pozzo , che ha stabilito il record di nove vittorie consecutive. Un successo stasera permetterebbe dunque al ct di entrare nella storia e alla squadra di consolidare la propria forza. Dopo il successo di sabato all'Olimpico contro la Grecia per 2-0, allo stadio Rheinpark alle 20.45 gli azzurri affronteranno stasera la compagine allenata da Kolvidsson, fanalino di coda del Gruppo J con soli due punti conquistati.

SEGUI LIECHTENSTEIN-ITALIA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Come vederla in tv

Liechtenstein-Italia è in programma stasera alle ore 20.45 allo stadio Rheinpark di Vaduz e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay e in differita su Rai Replay.

Le probabili formazioni di Liechtenstein-Italia

Non saranno della gara D'Ambrosio e Chiesa, infortunatisi sabato contro la Grecia. Stasera dovrebbero trovare spazio tanti calciatori che finora hanno visto poco il campo. A cominicare dall'estremo difensore del Torino Salvatore Sirigu, che dovrebbe prendere il posto di Donnarumma tra i pali. A destra in difesa Di Lorenzo al momento è in vantaggio su Izzo, con l'interista Biraghi che dovrebbe agire sull'altra corsia e Mancini e Romagnoli al centro. In mediana dovrebbero trovare una maglia da titolari Zaniolo, Cristante e Verratti, mentre il tridente d'attacco dovrebbe essere formato da Bernardeschi, il gallo Belotti e Grifo. Il ct del Liechtenstein Kolvidsson, che alla vigilia ha chiesto ai suoi ferocia per tentare l'impresa, dovrebbe optare per un 3-4-1-2, con Hasler alle spalle del duo offensivo composto da Salanovic e Gubser.

LIECHTENSTEIN (3-4-1-2): B.Buchel; Hofer, Kaufmann, Goppel; Rechsteiner, M.Buchel, Polverino, Meier; Hasler; Salanovic, Gubser. CT: Kolvidsson.

A DISP.: Lo Russo, Majer, Eberle, Frommelt, Yildiz, Brandle, Sele, Y.Frick, Wolfinger, Kardesoglu, N.Frick.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, G.Mancini, Romagnoli, Biraghi; Zaniolo, Cristante, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Grifo. CT: Mancini.

A DISP.: G.Donnarumma, Gollini, Acerbi, Bonucci, Izzo, Spinazzola, Barella, Tonali, Jorginho, El Shaarawy, Immobile, Insigne.

ARBITRO: Treimanis (Lettonia).