Buffon torna in Nazionale, però solo per una partita

TORINO - Una parata che potrebbe valere l’azzurro, così come il rientro in campo del suo vecchio compagno che ora gioca dall’altra parte del mondo. Gigi Buffon e Daniele De Rossi, due dei protagonisti dell’impresa mondiale nel 2006 a Berlino potrebbero presto tornare a vestire la maglia, si spera azzurra, della Nazionale. Lo ha confermato (e, anzi, ribadito) ieri Roberto Mancini a margine della presentazione del nuovo accordo tra Rai e Figc sull’esclusiva in tv, fino ai Mondiale del Quatar 2020, delle gare della Nazionale: «Richiamare Buffon e De Rossi? Era un’idea del presidente Gravina che mi ha trovato d’accordo: sono gli unici due reduci dal Mondiale 2006 che ancora giocano, sarebbe una cosa bella. Con noi all’Europeo? No, magari per il Mondiale» ha affermato con una battuta che spiega la “ratio” della futura convocazione: un premio e la possibilità di salutare con una passerella quella maglia azzurra su cui hanno contribuito in maniera determinate a cucire la quarta stella.