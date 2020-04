Mancini: “Corsa scudetto? Juve davanti, ma tutto può succedere”

La previsione del ct azzurro: “I bianconeri hanno più qualità. Qui però è come riprendere un campionato dopo una sosta estiva, non è una risposta facile”. Sugli rinvio degli Europei: “L’Italia ha un anno in più per migliorare”

"Nessun di noi avrebbe voluto non giocare gli Europei. Questa è una grande amarezza. A livello calcistico per l'Italia il rinvio di un anno degli Europei può anche andare bene, abbiamo una squadra giovane, i ragazzi più giovani potranno fare esperienza". Così il ct della Nazionale, Roberto Mancini, a Sky Sport sul rinvio di Euro 2020 al prossimo anno a causa della pandemia Covid-19. "Giocando a giugno avremmo avuto delle possibilità ma sicuramente al momento ci sono squadre più preparate perché sono partite prima nel processo di ringiovanimento della rosa e altre come la Francia già affermate. Con un anno in più i ragazzi potranno migliorare. Forse giocheremo molte più partite rispetto al passato", ha aggiunto. Insigne come Mancini: "Vinceremo gli Europei il prossimo anno" Mancini: “Organizzeremo una partita contro i medici” "Questa situazione lascerà tanta tristezza in tante famiglie italiane. Questa è la cosa più drammatica, impossibile da accettare. Per quello che ci riguarda parleremo con il presidente per fare qualcosa e lo faremo più che volentieri. Già ho detto che di organizzare una partita tra una nazionale mista maschile e femminile e una mista di dottori e dottoresse e infermieri, per ringraziarli per quello che stanno facendo". Mancini: “Corsa scudetto? Juve avvantaggiata” “Corsa scudetto? Non è facile come risposta, quello che è successo è anomalo. La squadra che ha più qualità è la Juve, è avvantaggiata. Qui è come riprendere un campionato dopo una sosta estiva, tutto può accadere”. "La Lazio attuale ha tre o quattro giocatori molto bravi", ha continuato Mancini facendo anche un parallelo con la Lazio dello scudetto del 2000: "Avevamo un grande potenziale. Per quanto eravamo forti avremmo potuto vincere molto di più”.

Mancini: “Zaniolo? Facciamolo recuperare” “Il ruolo di Zaniolo? Vedremo, intanto facciamolo recuperare dall’infortunio. È un giocatore che ha la possibilità di ricoprire più ruoli, per sua fortuna e per fortuna dell’Italia. Ci siamo sentiti all’inizio, poi si è sentito meglio. L’aspetto positivo della strada che abbiamo intrapreso è quello di essere una squadra propositiva, votata all’attacco. Col tempo magari arriveranno altri giocatori dall’Under 21”. Mancini: “Ci manca un rifinitore” “Il terzino il ruolo in cui siamo più carenti? Non credo, forse ci sono dei giocatori che dovrebbero giocare di più nelle proprie squadre. Siamo messi abbastanza bene in tutti i reparti. Se proprio dobbiamo cercare un ruolo, bisogna trovare qualcuno dietro a Immobile e Belotti”. Mancini: “Balotelli? Porte aperte” “Balotelli? Per le qualità che aveva e che ha è uno dei migliori centravanti in assoluto. Dopo non basta solo quello, dovrebbe cercare di far di più. Anche quest’anno a Brescia non ha fatto tanto e lui lo sa benissimo. Bisogna ritrovare il Mario degli Europei e del Manchester City, non è un giocatore vecchio. Le porte sono aperte per tutti. Useremo la Nations League per arrivare alla fase finale”.