Chiellini: "La Juve? Spero di risolvere tutto entro gli Europei"

SANTA MARGHERITA DI PULA (Cagliari) - Giorgio Chiellini guarda al futuro con serenità, ma consapevole che tante cose potrebbero cambiare in poco tempo. I prossimi Europei potrebbero essere il suo canto del cigno in nazionale mentre anche il suo futuro nella Juve è da definire, con il contratto in scadenza tra un mese: "Speriamo che si risolva tutto prima dell'inizio degli Europei - dice Chiellini, a proposito del rinnovo con i bianconeri, parlando in conferenza stampa nel ritiro della nazionale in Sardegna - la Juventus è la mia famiglia, ma io ho 37 anni ed è normale che una società possa voler puntare su giocatori più giovani. Se non dovessi rinnovare con la Juve mi prenderò un periodo per pensare. Cosa farei dopo nel caso accadesse? Per ora non ho neanche preso in considerazione l'idea. Potrei valutare qualche esperienza di vita, ma sicuramente non in Italia. Per ora, sono felice di essere tornato ai miei livelli e di aver contribuito a salvare una situazione complicata".

Chiellini sull'addio di Conte Sulla stagione dei bianconeri di Pirlo dice: "Quello che è successo quest'anno può tornarci utile come insegnamento per il futuro. A un certo punto, dopo la sconfitta con il Milan, sembravamo proprio fuori. Non mi aspettavo davvero il risultato del Napoli che stava andando così bene. Certo, dopo nove scudetti, qualcuno si chiede perché eravamo contenti per il quarto posto. È stata però, vista la situazione, un'esplosione di gioia giustificata. Proprio dalla sconfitta con il Milan abbiamo ritrovato quell'alchimia per risalire". Poi fa una riflessione sull'addio di Conte all'Inter: "Una sorpresa? Ni: all'inizio sembrava impossibile, ma poi ho pensato che potesse succedere quando c'è stato silenzio e l'incontro decisivo tardava ad arrivare. Ma per carità, non guardo in casa d'altri".