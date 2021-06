Euro2020, Florenzi salta Italia-Svizzera per un infortunio al polpaccio

L'esito della visita medica e dei test svolti da Alessandro Florenzi , seppur meno gravi dei timori della vigilia, ha evidenziato un risentimento muscolare di natura infiammatoria al polpaccio destro: l'esterno di proprietà della Roma, quest'anno in prestito al Paris Saint-Germain, probabilmente limitato anche durante i 45' in campo nella gara inaugurale di Euro2020 allo stadio Olimpico di Roma (è stato sostituito da Mancini all'intervallo), sarà quindi costretto a saltare la seconda gara del girone, quella contro la Svizzera .

Florenzi insufficiente con la Turchia: ecco perché

"Bocciato" da Fabio Capello nel post-partita ("Nel secondo tempo con Di Lorenzo c'è stata più spinta anche sulla corsia destra"), Alessandro Florenzi è stato autore di una prestazione non particolarmente brillante. Sarà tenuto ora sotto stretta osservazione da parte dello staff sanitario della Nazionale azzurra, con Mancini che spera di riaverlo a disposizione per la terza ed ultima gara del girone, con il Galles, o eventualmente per gli ottavi di finale.