Ronaldo e il retroscena sul dialogo con Kroos

La corsa del Portogallo agli Ottavi di Euro 2020 si fa sempre più complicata dopo la sconfitta rimediata contro la Germania. Ai lusitani non è bastano il gol di Cristiano Ronaldo. La squadra di Low ha conquistato tre punti fondamentali in ottica qualificazione. Subito dopo la partita, CR7 ha caricato i compagni di squadra e i tifosi portoghesi con un post su Instagram: "Credeteci quanto noi", un motto che ricorda tanto il "Fino alla fine" della Juventus. A fine partita, il fuoriclasse portoghese è stato protagonista di un dialogo, quello con Toni Kroos, che ha fatto il giro del web. I due, ex compagni di squadra ai tempi del Real Madrid e ancora oggi molto amici, hanno approfittato della gara per scambiare qualche battuta. I social si sono subito scatenati e molti hanno collegato il colloquio con il centrocampista dei blancos al probabile ritorno di CR7 a Madrid. Le ipotesi però sono state smentite dallo stesso Kroos durante un podcast: "Cristiano se n'è andato da tempo dal Real Madrid e non ci vediamo così spesso. Non giochiamo contro la Juventus da tanto. Abbiamo parlato brevemente della partita, certo, ma anche delle prossime partite. Gli auguro buona fortuna e spero che si qualificheranno per il prossimo turno insieme a noi. A parte questo, gli ho chiesto come stava. È in Italia da tre anni. Non hai tutto il tempo del mondo dopo la partita e non passi inosservato. Una volta dentro ci siamo anche cambiati la maglia. È stato bello rivederlo"