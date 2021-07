Allarme Sarabia per Spagna e Lazio: adduttore ko!

LONDRA (Inghilterra) - Brutte notizie dall'infermeria della Spagna per il Ct Luis Enrique: Pablo Sarabia è infortunato e salterà la semifinale di Euro 2020 contro l'Italia. L'attaccante del Paris Saint-Germain fu costretto a lasciare la partita di quarti di finale contro la Svizzera ad inizio ripresa, la prima diagnosi dell'infortunio recita: problema muscolare all'adduttore destro. Nella giornata di sabato il giocatore spagnolo sarà sottoposto ad esami più approfonditi per valutarne l’entità e capire i tempi di recupero. Infortunio che tiene in ansia anche la Lazio di Maurizo Sarri in quanto Sarabia è uno degli obiettivi di mercato dei biancocelesti.