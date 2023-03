Svezia, Ibrahimovic: “Qui per incidere. Ritiro? Facile dopo uno scudetto”

Svezia, le dichiarazioni di Ibrahimovic

L'attaccante del Milan, prima di parlare della Nazionale, ha spiegato perché ha deciso di non ritirarsi dopo la scorsa stagione: "Sarebbe stato troppo facile smettere dopo la vittoria del campionato. Davvero troppo facile. Negli ultimi quattordici mesi mi sono operato tre volte. Ero in un tunnel: a momenti non vedevo la luce, quando il ginocchio non migliorava. Poi, finalmente, le cose hanno cominciato ad andare sempre meglio”. Ibra ha poi risposto a modo suo sul record di calciatore più anziano ad aver segnato in Serie A: "Non voglio i record perché sono vecchio. Li voglio perché sono io, per quello che faccio. Sempre queste domande sulla mia età...”. Poi sulla Svezia: "Sono in Nazionale per fare la differenza. Voglio far vedere a chi mi dava per finito che si sbagliavano".