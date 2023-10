Mbappé appannato nel Psg: cerca il riscatto con la Francia

Una faccia storta e inespressiva. Qualcosa di rarissimo per un'anima focosa come quella di Kylian Mbappé , il quale è uscito dal Roazhon Park di Rennes poco contento nonostante la vittoria del suo Paris Saint Germain , che prova lentamente a riprendersi la vetta. Tra i motivi del suo volto scuro l'assurdo errore a porta vuota che mancava nel suo storico. A secco da ben tre turni in un campionato nel quale è comunque ancora il capocannoniere con sette reti in altrettanti incontri, il nativo di Bondy cerca la rivalsa immediata con la sua nazionale.

Capitan Mbappé

Eletto capitano dopo l'addio di Hugo Lloris, scavalcando nelle gerarchie un giocatore simbolo della gestione di Didier Deschamps come Antoine Griezmann, Mbappé cerca di far leva sul suo patriottismo e sulla voglia di conquistare già il pass per Euro 2024 per rialzare subito la testa. Da questo punto di vista, la partita di venerdì sera alla Johan Cruyff Arena contro l'Olanda sembra la miglior possibilità di riscatto. Uno scontro di cartello contro una storica nazionale e in un tempio dedicato a una gloria assoluta del calcio mondiale. Lo scenario adatto per un'esibizione da artista, nella terra di Van Gogh e Rembrandt, i cui musei riposeranno chiusi a pochi km di distanza.

Spinto al ruolo di leader principale di una Francia che lui stesso ha portato a vincere un Mondiale e a sfiorarne un altro, l'enfant de la patrie che a dicembre compirà 25 anni vuole riprendersi lo status di fenomeno planetario dopo un inizio zoppicante dovuto anche alla querelle per il suo mancato rinnovo con il PSG, che ha portato a una sua esclusione dalla prima squadra per vari giorni. In nazionale, tuttavia, l'aria è diversa e soprattutto l'intesa collaudata.