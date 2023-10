Polonia, il ct Probierz e Zalewski in Under 21: "La Roma apprezzerà..."

"Non sono superstizioso in alcun modo. Credo che le superstizioni siano un segno di debolezza. Non pensiamo ad altre partite, perché se non vinciamo questa le prossime non contano più. Naturalmente, vogliamo imporre il nostro stile di gioco. Non abbiamo avuto molto tempo per allenarci sui calci piazzati". Lo ha dichiarato il neo ct della Polonia, Michal Probierz, in conferenza stampa alla vigilia della partita di qualificazione a Euro2024 contro le Isole Faroe.