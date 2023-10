Montella, la Turchia ed Euro 2032: "Mi piacerebbe essere qui fra 9 anni"

Prima vigilia di un match ufficiale per Vincenzo Montella sulla panchina della Turchia. L'ex attaccante azzurro è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida della sua nuova squadra sul campo della Croazia per le qualificazioni ad Euro 2024. Tra i temi toccati da Montella, non poteva mancare la recente assegnazione del campionato europeo del 2032 proprio ai due Paesi che lo accomunano, l'Italia e la Turchia. "Euro 2032 sarà una manifestazione organizzata da due nazioni di grande talento, due paesi con una storia millenaria - ha dichiarato l'aeroplanino -. Mi piacerebbe essere commissario tecnico della Turchia tra nove anni, perché no".