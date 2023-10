Sudakov, Italia avvisata: l'obiettivo Juve tiene in corsa l'Ucraina

Le gare per le qualificazioni ai prossimi Europei del 2024 continuano a regalare gol ed emozioni. In attesa della partita dell' Italia di questa sera contro Malta , in campo nel pomeriggio sono scese l' Ucraina contro la Macedonia del Nord e l' Irlanda del Nord contro San Marino . La formazione di Rebrov si è imposta con il risultato di 2-0 contro gli avversari: decisivo il gol di Sudakov al 30' su assist di Zinchenko prima del raddoppio finale firmato da Karavaev . Ora gli ucraini si trovano secondi nel girone a 10 punti, ma con due partite giocate in più rispetto all'Italia attualmente terza.

Sudakov, l'interesse della Juventus

L'autore della rete che ha aperto le danze continua ad essere seguito dalla Juventus, che si è interessata al trequartista per aggiungere fantasia alla squadra di Allegri. Classe 2002 attualmente in forza allo Shaktar Donetsk, Sudakov si era già messo in mostra a San Siro contro l'Italia di Spalletti. In ogni caso, ci sarà modo di rivederlo all'opera contro gli Azzurri nella sfida in programma il 20 novembre. Nell'altro match del pomeriggio l'Irlanda del Nord si è imposta senza problemi su San Marino con un netto 3-0.

Le altre gare

Nelle gare delle ore 18, la Lituania passa in Bulgaria per 2-0 grazie alla doppietta di Sirvys: nel primo tempo, Kraev lascia la nazionale bulgara in 10 uomini a causa di un doppio giallo. Tris interno della Slovenia alla Finlandia: la doppietta di Sesko (primo gol su rigore) chiude la gara già nella prima frazione di gioco mentre la rete del 3-0 finale arriva allo scadere della ripresa grazie a Janza.