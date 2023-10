Kvaratskhelia show: gol e assist nella vittoria della Georgia contro Cipro

La Georgia batte agevolmente il Cipro nella netta vittoria per 4-0 arrivata al Mikheil Meskhi Stadium di Tbilisi. Dopo un primo tempo equilibrato e terminato a reti inviolate, i padroni di casa passano in vantaggio al 46° minuto grazie a Kiteishvili. Il raddoppio arriva con Kvaratskhelia al 58° che sfrutta al meglio l'assist di Chakvetadze. Nel finale di gara arrivano altre due reti: al 82° è Shengelia a firmare il tris su assist dell'ala partenopea mentre il rigore di Mikautadze, cercato in estate anche dalla Juventus, chiude i giochi in pieno recupero. In classifica, con questa vittoria, la Georgia sale così a quota 7 punti, a sole tre lunghezze dalla Norvegia: chiude il girone Cipro che resta fanalino di coda a zero punti.