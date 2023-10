Diretta Inghilterra-Italia ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo il netto 4-0 contro Malta firmato Bonaventura, Berardi (doppietta), Frattesi, l'Italia di Luciano Spalletti alle 20.45 sfida l'Inghilterra a Wembley, lì dove oltre due anni fa gli azzurri vinsero gli Europei battendo ai rigori proprio la selezione di Southgate. Al momento la classifica del Gruppo C vede la nazionale dei Tre Leoni in testa con 13 punti, seguita a -3 da Italia e Ucraina, con la nostra Nazionale che ha però una partita in meno (cinque contro sei). All'andata al Maradona fu 2-1 per gli ospiti con Retegui che accorciò il doppio svantaggio firmato Rice-Kane nella prima frazione di gioco. "Loro sono bravi a variare, da 4-2-3-1 a 4-3-3. Il segreto per ottenere un grande risultato non è mai una cosa sola, ma la somma delle cose che ti sei preparato - ha detto il Ct nella conferenza stampa della vigilia -. Non siamo venuti qui a giocare il calcio che ci capita, ma la partita che vogliamo. Passa tutto dalla fase di possesso. Come criterio se noi riusciamo a tenere la palla più di loro abbiamo più possibilità di vincere la partita".