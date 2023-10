Ucraina, +3 sull'Italia: Malta ko. Ungheria e Serbia, Euro 2024 a un passo

ATTARD (Malta) - L'Ucraina non sbaglia e si prende il secondo posto del girone C, a +3 sull'Italia sconfitta a Wembley dall'Inghilterra. Vittoria fondamentale per gli uomini di Rebrov che aumentano il vantaggio in classifica sugli azzurri di Spalletti, seppur con una gara in più, passando per 2-1 a Malta. Vantaggio per la nazionale di Marcolini con Mbong che resiste fino al 38' quando Camenzuli devia nella porta sbagliata. Prima dell'intervallo la rimonta ucraina è completata con il rigore di Dovbyk che manda tutti a riposo sull'1-2. Nella ripresa è il gioiellino Mudryk all'85' a calare il tris e blindare i tre punti preziosi. Con il pass per Euro 2024 in tasca, Francia e Scozia regalano una spettacolare amichevole a Lille. Illusione scozzese con la rete del vantaggio di Gilmour, Deschamps ribalta e vince con la doppietta di Pavard e le reti di Mbappé e Coman. Poker transalpino e serata magica per il difensore dell'Inter.