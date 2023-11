Israele pareggia nel finale con la Svizzera e resta in corsa per Euro 2024

Svizzera e Israele pareggiano nel recupero dell'ottava giornata valida per le qualificazioni a Euro 2024. Elvetici in vantaggio al 36° minuto grazie a Vargas, abile a sfruttare l'assist di Fernandes. Nel finale di gara Weissman pareggia i conti e regala all'Israele un punto d'oro fondamentale per credere ancora nella qualificazione. In pieno recupero la Svizzera resta in 10 uomini a causa del rosso estratto a Fernandes. In campo è sceso anche Zakaria: l'ex bianconero è stato impiegato da Yakin per tutta la durata della gara. In classifica, la Svizzera aggancia la Romania in testa al Gruppo I mentre Israele è terza a quota 12 punti.