Ungheria a Euro 2024, Rossi passa al 97'! Doppio Kvara, tris Spagna

Trova il punto decisivo per conquistare la qualificazione ad Euro 2024, l'Ungheria del tecnico italiano Marco Rossi. Ai magiari bastava un pareggio contro la Bulgaria e a Sofia, con lo stadio a porte chiuse, è arrivato un 2-2 all'ultimo respiro. Ospiti avanti con Adam, la Bulgaria pareggia con Delav e resta in dieci per il doppio giallo al difesnore della Cremonese Antov. Nella ripresa pareggia anche il conto degli uomini, Kerkez si prende la seconda ammonizione che complica la serata ungherese insieme al vantaggio dei padroni di casa firmato da Despodov. E' una sfrotunat aautorete di Petkov a regalare la qualificazione all'Ungheria. Nel Gruppo G ora toccherà alla Serbia tenere dietro il Montenegro per riuscire a volare in Germania. Tutto già deciso nel Gruppo F. Riposo per il Belgio già qualificato, l'Austria con il pass per Euro 2024 in tasca passa contro l'Estonia. Ko la Svezia sul campo dell'Azerbaigian per 3-0