Chiesa trascina l’Italia, primo passo compiuto: 5-2 contro la Macedonia

Darmian e doppio Chiesa, Italia sul 3-0 al 45'

L'Italia parte bene, con Chiesa protagonista al 2' con un'accelerazione improvvisa, fermata da un duro intervento di Dimoski che lo lascia claudicante per alcuni minuti, poi, dopo un pregevole recupero di Berardi su Elmas, con un destro a giro che non impensierisce Dimitrievski (6'). Gli Azzurri cercano di imporre ritmo e gioco, Barella e Jorginho dialogano, poi l'italo-brasiliano verticalizza per Raspadori, che supera il portiere avversario con un delizioso scavino: è il 13', ma il lieve fuorigioco del falso nueve di proprietà del Napoli vanifica il vantaggio. Al 16' ancora Jorginho, Chiesa scambia con Bonaventura e calcia in porta, Dimitrievski respinge, ma una carambola regala un corner alla nostra Nazionale. Sul seguente tiro dalla bandierina, Raspadori scodella sul secondo palo, Gatti non ci arriva, Darmian sì e, di testa, firma il meritato 1-0. L'Italia non allenta la pressione e al 22' Chiesa manda ancora in porta Raspadori ma, forse in fuorigioco, l'ex Sassuolo scivola mentre tenta un diagonale. Ancora Chiesa al 24', ma non inquadra lo specchio, e al 30', murato in extremis: in mezzo un nuovo intervento al limite di Dimoski, stavolta su Dimarco e non sanzionato dall'arbitro, manda Spalletti su tutte le furie. Situazione analoga, la terza, al 34', sulla caviglia di Chiesa, che chiede invano al direttore di gara un giallo che continua a non arrivare. Una manciata di secondi più tardi, l'esterno offensivo della Juve innesca Darmian, cross in mezzo e Dimarco cerca la volée, ma colpisce malissimo. Il raddoppio sembra nell'aria e sull'ennesimo calcio d'angolo, Gatti colpisce di testa e Serafimov è autore di un netto fallo di mano. È il minuto 40 e Jorginho, dal dischetto, sfida i fantasmi del passato: rincorsa, saltello... e parata di Dimitrievski. Per lui, si tratta del quarto rigore consecutivo sbagliato con la maglia azzurra, dopo quello in finale agli Europei contro l'Inghilterra e i due con la Svizzera, che ci costarono la qualificazione al Mondiale. Neanche il tempo di disperarsi, però, che il regista dell'Arsenal cerca la percussione, palla a Barella, tacco e rasoiata di Chiesa: al 41' l'Italia raddoppia. Ma non finisce qui perché, al terzo minuto di recupero, il figlio d'arte scuola Fiorentina cerca il palo lontano e, complice una deviazione, trova la doppietta che ci manda al riposa sul triplo vantaggio.