Szczesny e la Polonia aggrappati ai playoff: le qualificate a Euro 2024

VARSAVIA (Polonia) - La Polonia di Szczesny dice addio ai primi 2 posti nel Gruppo E per la qualificazione ai prossimi Europei. Il pareggio casalingo per 1-1 contro la Repubblica Ceca, in un match che i padroni di casa avevano sbloccato al 38' con Piotrowski , costringe i polacchi a sperare di arrivare al playoff, tutto dipenderà dal risultato delle altre terze classificate nelle sfide di domenica e lunedì. Cechi che invece si giocheranno il pass all'ultima giornata contro la Moldavia che si trova a -2.

Rimanendo nel Gruppo E pareggio invece di gioia per l'Albania che grazie all'1-1 a casa della Moldavia stacca ufficialmente il pass per Euro 2024: albanesi che avevano sbloccato al 25' la partita con il rigore di Cikalleshi raggiunto all'88' da Baboglo. Ininfluente sarà dunque lunedì prossimo il match in casa contro le Far Oer.

Gruppo H

Nel Gruppo H riflettori puntati al Parken Stadium di Copenhagen per lo scontro diretto tra Danimarca e Slovenia (1-1 il match di andata) che ha visto i danesi avere la meglio per 2-1, successo che regala la qualificazione ad Euro 2024 al bolognese Kristiansen e compagni. Maehle apre le marcature al 26' ma dopo 4 minuti gli ospiti ristabiliscono la parità con la punizione di Janza. È di Delaney la rete decisiva al 54'.

Il Kazakistan tiene accesa la speranza qualificazione che grazie al successo per 3-1 sul San Marino si porta a -1 dal 2° posto della Slovenia che però avrà due risultati su tre per qualificarsi). Infine, dopo 3 sconfitte consecutive ritorna al successo la Finlandia che in casa batte l'Irlanda del Nord 4-0 con l'attaccante del Venezia Joel Pohjanpalo ad aprire le marcature su calcio di rigore (42').

Gruppo C

L'Inghilterra, prima nel Gruppo C (quello dell'Italia) e già qualificata ai prossimo Europei, batte a Wembley 2-0 Malta con l'autogol di Pepe dopo 8 minuti e con il raddoppio siglato dal solito Kane a 75'.