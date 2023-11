L’Italia si qualifica agli Europei se…: cosa serve per l’ultimo step

Grazie alla doppietta di Chiesa e le reti di Darmian , Raspadori ed El Shaarawy l'Italia piega 5-2 la Macedonia del Nord e guarda con un po' più di ottimismo alla sfida in programma lunedì alle 20.45 a Leverkusen contro l' Ucraina . La partita contro i gialloblù, l'ultima del Gruppo C, sarà decisiva per capire se gli azzurri accederanno a Euro 2024 dalla porta principale o meno.

La Nazionale di Luciano Spalletti, al momento seconda a pari punti proprio con i prossimi avversari, tredici, ha due risultati a disposizione: la vittoria ma anche il pareggio. Gli azzurri, infatti, grazie al successo per 2-1 al Meazza dello scorso 12 settembre, sono avanti e dunque possono permettersi anche di non conquistare il bottino pieno.

Ipotesi playoff: la formula

Diversa, invece, la situazione se dovesse arrivare una sconfitta. In caso di ko a Leverkusen, infatti, l'Italia giocherebbe i playoff. Un'eventualità che è comunque meglio scartare visto quanto accaduto nel 2018 contro la Svezia e nel 2022 proprio contro la Macedonia del Nord, con la Nazionale sconfitta e costretta a guardare le ultime due edizioni dei Mondiali in televisione. In caso di spareggi a marzo, dunque, Donnarumma e compagni saranno chiamato a un ultimo sforzo. La formula prevede la partecipazione di 12 squadre, le nove migliori terze e le tre vincitrici delle Leghe di Nations League (gli azzurri hanno vinto il gruppo 3 della Lega A) che verranno inserite in tre mini gironi e disputeranno due gare di semifinale secca e una finale con sede da definire attraverso un sorteggio.