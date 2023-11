Francia a valanga, Rabiot a segno. Olanda, Svizzera e Romania a Euro 2024

Francia devastante contro Gibilterra: a Nizza finisce 14-0 in un match già chiuso dopo quattro minuti dopo l'autorete di Santos (poi espulso al 18°) e il gol di Thuram. Il tris è firmato da Zaire-Emery che segna subito al suo esordio ma viene poi sostituito da Fofana per via di un colpo subito. La Francia chiude il primo tempo sul 7-0 con le altre reti di Mbappè (rigore), Clauss, Coman e Fofana. Nel secondo tempo i transalpini non si fermano e continuano a segnare: ci pensa ancora Mbappè con altre due reti, Rabiot, Dembelè, ancora Coman e la firma del 14-0 grazie alla doppietta finale di Giroud. Vincono anche la Romania contro l'Israele, grazie ai gol di Puscas e Hagi, e l'Olanda in casa contro l'Irlanda con la firma di Weghorst. Pari invece tra Svizzera e Kosovo: Hyseni risponde al vantaggio di Vargas. In classifica, la Francia è già qualificata come prima, l'Olanda stacca la Grecia e sale al secondo posto del gruppo B mentre nel gruppo I la Romania si prende il primato davanti agli elvetici.