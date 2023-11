Serbia, pari con la Bulgaria: Kostic e Vlahovic si qualificano a Euro 2024

Nessuna sorpresa nel gruppo G di qualificazione a Euro2024 : oltre all'Ungheria stacca il pass anche la Serbia , che completa l'opera a Leskovac grazie al pari per 2-2 contro la Bulgaria. Apre al 17' Velijkovic, poi nella ripresa gli ospiti la ribaltano grazie a un errore dello juventino Kostic e uno dell'ex granata Lukic: pari di Rusev e 1-2 di Despodov fra il 59' e il 69'. A scacciare la paura ci pensa Babic al minuto 82. Una Serbia con tanti 'italiani' in campo: dal primo minuto il portiere del Torino Milinkovic-Savic , il calciatore della Juve Kostic e il difensore della Fiorentina Milenkovic , poi nella ripresa sono entrati anche Vlahovic (al 62°), Ilic e Radonjic (al 77°).

Montenegro ko a Budapest

Il punto conquistato dagli uomini di Stojkovic taglia fuori il Montenegro, che avrebbe comunque dovuto vincere sull'Ungheria e sperare in un ko dei serbi. A Budapest la nazionale magiara guidata da Marco Rossi si impone in rimonta per 3-1: al provvisorio vantaggio di Rubezic replicano la doppietta di Szoboszlai e il gol di Zsolt Nagy.