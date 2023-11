Gavi, infortunio e lacrime. Dalla Spagna: "Crociato rotto"

Brutte notizie per la Spagna e per il Barcellona . La Roja , già matematicamente qualificata per Euro 2024 , è scesa in campo nel match contro la Georgia di Kvaratskhelia . Al 26' del primo tempo, con il risultato in parità, Gavi è stato costretto ad uscire dal campo in seguito ad un infortunio lasciando il suo posto a Sancet . Il gioiellino della squada di De La Fuente si è fatto male da solo, senza nessun contatto con un avversario.

Gavi, l'infortunio in Spagna-Georgia

Durante un controllo aereo Gavi si è girato avvertendo un forte dolore al ginocchio destro, essendo obbligato a fermarsi immediatamente per poi chiedere l'ingresso dello staff medico sul terreno di gioco. Il classe 2004 è uscito dal campo in lacrime, visibilmente sofferente, e attualmente si trova in ospedale. La paura per la sua Nazionale e per il Barcellona di Xavi è che la sua stagione possa addirittura essere già finita. Secondo AS, infatti, l'infortunio sarebbe serissimo: si parla di rottura del legamento crociato anteriore. Una serata che doveva essere più che tranquilla con una partita inutile ai fini della classifica si è dunque trasformata in un incubo per il talentuoso spagnolo.