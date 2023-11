Inghilterra, pari con la Macedonia. Slovenia ok, Repubblica Ceca avanti

Serata di verdetti in vista di Euro 2024 . Oltre alla qualificazione dell' Italia arrivata grazie al pareggio contro l' Ucraina , non sono mancate le emozioni e le sorprese negli altri match. Nel girone degli Azzurri la Macedonia del Nord ha pareggiato con il risultato di 1-1 contro l' Inghilterra : al gol di Bardhi ha risposto il solito Kane nel secondo tempo.

Euro 2024, le altre partite

La Danimarca, già matematicamente qualificata, ha perso contro l'Irlanda del Nord che si è imposta 2-0 grazie alle reti di Price e Charles. Nessun problema per la Repubblica Ceca contro la Moldavia: 3-0 e qualificazione ottenuta senza dover giocare i playoff. Vince la Finlandia in casa di San Marino, in questo caso con il risultato di 2-1 con la doppietta di Soiri. La Slovenia, grazie all'ennesimo gol di Sesko e alle reti nel finale di Verbic, trova il 2-1 in casa contro il Kazakistan: la sconfitta condanna gli ospiti ai playoff. Pareggio senza reti tra l'Albania, già qualificata, e le Isole Far Oer.