Croazia a Euro 2024: decide Budimir. Pari Francia con Rabiot in campo 90'

Nell'ultima giornata delle qualificazioni a Euro 2024 anche la Croazia stacca il biglietto per la prossima edizione degli Europei che si terrà in Germania. La nazionale allenata da Dalic batte di misura in casa l'Armenia grazie alla firma di Budimir e si piazza in testa al gruppo D davanti alla Turchia, che ottiene un pari nella sfida contro il Galles, decisa dalle reti di Williams e Yazici (su rigore). Nella nazionale allenata da Montella, seconda presenza per Yildiz che è entrato al 59° minuto. La squadra allenata da Page resta terza in classifica e andrà ai playoff. L'Olanda già qualificata travolge Gibilterra per 6-0 grazie alla tripletta di Stengs e alle firme di Wieffer, Koopmeiners e Gakpo.