Audio porno ai sorteggi Euro 2024, l'autore aveva già colpito: cosa è successo

AMBURGO (Germania) - Sabato si sono tenuti i sorteggi per i prossimi Europei e durante la cerimonia è andato in scena uno scherzo malizioso. Mentre la Serbia veniva sorteggiata nel Gruppo C insieme a Inghilterra, Danimarca e Slovenia si è potuto ascoltare in diretta un audio in sottofonfo per niente idoneo al contesto: nell'imbarazzo generale si è udito chiaramente, sia all'Elbphilharmonie di Amburgo ed in televisione, un audio porno.