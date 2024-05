Francia, le scelte di Deschamps per Euro 2024: la lista dei convocati

PARIGI (FRANCIA) - Il Ct della Francia Didier Deschamps ha diramato la lista provvisoria del 25 giocatori che prenderanno parte agli Europei in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania. A sorpresa c'è il ritorno di N'Golo Kanté, ex centrocampista di Leicester e Chelsea, ora all'Al-Ittihad, in Arabia Saudita, che mancava dal giro della nazionale da giugno 2022. In elenco ci sono sei giocatori che militano in Italia: tre nel Milan ovvero Maignan, Theo Hernandez e Giroud, gli interisti Pavard e Thuram e lo juventino Rabiot. Tra le novità l'attaccante esterno del Psg, Bradley Barcola, tra i ritorni Ferland Mendy del Real Madrid, in lista anche gli acciaccati Aurelien Tchouameni (Real) e Kingsley Coman (Bayern) che Deschamps spera di recuperare prima di consegnare la lista finale alla Uefa. La Francia è inserita nel girone D insieme a Austria, Olanda e Polonia.