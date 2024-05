Chiesa in sospeso, Soulé in vetrina. Juve, c’è un nuovo nome mercato

Soulé tra Olimpiadi e mercato

I canterani sono nei piani della Juve che verrà, ma qualcuno potrebbe servire per fare cassa. Dipenderà dalle offerte, ma tutte le strade portano a Matias Soulé, che tra i giovani della Serie A, nonostante la retrocessione finale del Frosinone, è stato eletto miglior Under 23 dalla Lega Calcio. Nell’ambiente juventino, specialmente nei tifosi, c’è la ferma convinzione che l’argentino possa diventare un valore aggiunto a Torino, specialmente sotto la guida tecnica di Thiago Motta e che dunque sia anche alquanto superfluo andare a spendere soldi per cercare qualità in attacco quando si ha già in casa il materiale tecnico necessario. E non è nemmeno da escludere che poi le cose possano realmente andare così: Soulé sarà impegnato ai Giochi Olimpici di Parigi con l’Argentina e poi raggiungerà i compagni in bianconero, a meno che prima non succeda qualcosa. Ma per pensare a una cessione dovrebbe arrivare sul tavolo del dt Giuntoli un’offerta da almeno 40 milioni, se non qualcosina in più: l’Arabia aveva bussato, ma non è nei programmi di Matias, mentre più interessante potrebbe essere la strada della Premier.