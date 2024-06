Giuntoli contro Manna, sfida a tutto campo: i tre nomi del duello Juve-Napoli

Qualità, a centrocampo soprattutto, la cerca anche la Juventus, che però in questo momento ha altre due priorità rispetto a Samardzic: Adrien Rabiot e Teun Koopmeiners . Il rinnovo o meno del francese condizionerà il mercato, visto che in caso di partenza servirà un sostituto importante, mentre l’olandese è il primo obiettivo per quanto riguarda i centrocampisti offensivi. È il primo anche nella classifica dei più costosi, però (tra gli obiettivi bianconeri), con l’ Atalanta che chiede 60 milioni. Se la Juve non dovesse trovare la quadra con i nerazzurri, ecco che Samardzic potrebbe prendere quota come pista alternativa. E accendere la miccia della sfida tra Giuntoli e Manna.

Napoli-Juve anche per Sudakov

Aria di sfida tra Juventus e Napoli che ha aleggiato anche attorno a Georgiy Sudakov, ventunenne trequartista-mezzala dello Shakhtar Donetsk e dell’Ucraina: aria dispersa, però, a metà aprile dal suo rinnovo fino al 2029 con l’inserimento di una clausola rescissoria da 100 milioni (addirittura 150, secondo alcuni). Cifre improponibili per qualsiasi squadra italiana. Se però non dovesse farsi vivo nessun club disposto a sborsarle e lo Shakhtar accettasse di trattare molto al ribasso, il talento ucraino potrebbe tornare in auge.

Non costa niente, invece, Mario Hermoso. O meglio, non costa niente il suo cartellino, visto che il 30 giugno si svincolerà dall’Atletico Madrid. Come sempre accade in queste situazioni, però, costa l’ingaggio: almeno 5 milioni, visto che a Madrid nel prendeva 4. Tanti per il Napoli, ma è un colpo che a Conte piacerebbe, non pochi per la Juventus, che è concentrata a trovare un modo per regalare Calafiori a Thiago Motta. Se però dovesse partire Bremer (piace sempre allo United), l’ingaggio del brasiliano (5 milioni più bonus) sarebbe perfetto per accontentare Hermoso ed Hermoso sarebbe perfetto per sostituire l’ex granata.