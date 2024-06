Koopmeiners, il retroscena che aiuta la Juve. Il piano B e la novità McKennie

TORINO - Certo, facile oggi indicare Teun Koopmeiners quale uno dei centrocampisti migliori del campionato italiano, forse il numero uno. Ma bisogna avere le conoscenze per andare a pescarla, gente così. E avere la pazienza di lavorarci su, attendendo la piena maturazione. Oggi l’olandese, dopo aver fatto il pieno di festeggiamenti per la conquista della storica Europa League a Bergamo, chiude la stagione dell’Atalanta con il recupero contro la Fiorentina, con l’obiettivo del terzo posto in campionato. Sarà l’ultima in maglia nerazzurra, con ogni probabilità, nonostante la tentazione di giocare in Champions League in un ambiente che lo ama e con un tecnico, Gasperini, che ne ha esaltato le caratteristiche. Oggi si chiude un capitolo per riaprirne un altro, ma prima Koop dovrà pensare all’Europeo con la maglia Oranje. Al suo futuro ci penserà in questi giorni l’agente storico, Bart Baving, atteso in Italia per discutere con l’Atalanta, portando sul tavolo le proposte di acquisto di vari club.