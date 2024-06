Giuntoli sul mercato, la Juve parlerà francese. Con o senza Rabiot...

TORINO - Ieri a Clairefontaine Adrien Rabiot non ha svolto l’allenamento con i compagni di Nazionale, dedicandosi al lavoro in palestra e a una sessione di autografi con i tifosi. La sua presenza mercoledì nel test amichevole con il Lussemburgo non è in discussione, nel percorso che accompagnerà la Francia a Euro2024. Una vetrina che permetterà al vice capitano della Juventus di mettersi in mostra: non che ne abbia bisogno, ma il club bianconero preferirebbe arrivare a una conclusione della vicenda rinnovo prima dell’inizio della manifestazione in Germania. E resta in attesa di una risposta alla proposta di rinnovo biennale (con opzione per una ulteriore stagione) alle stesse cifre percepite nel precedente contratto , potendo peraltro il giocatore usufruire ancora dei benefici fiscali del vecchio decreto crescita. Non c’è accordo tra le parti, almeno fino a ieri sera, ma ogni momento è buono per dare una risposta.

La sensazione è che Rabiot voglia aspettare ancora un po’ per capire se dalla Premier si possa sbloccare qualcosa. E poi ci sarebbe sempre qualche big della Ligue 1, anche se il giocatore preferirebbe non tornare in Francia, almeno per ora. Ciò che è incontestabile è che Rabiot a Torino si trovi molto più che bene. E che la Juventus ormai ce l’abbia cucita addosso come un vestito sartoriale: la sente sua ed è l’erede designato di Danilo per il ruolo di capitano. L’unica vera offerta concreta per l’ex Psg di cui si conoscano i termini per ora è quella della Juventus, che si aspetta una risposta in questa settimana.

Thiago Motta, dal canto suo, ha indicato Rabiot tra gli elementi dai quali ripartire per il nuovo corso e infatti il club bianconero è pronto a compiere un sacrificio economico in controtendenza con il taglio del monte ingaggi pur di venire incontro alle esigenze del nuovo allenatore e pure dei desideri del centrocampista. Nel club c’è un moderato ottimismo sulle probabilità di trovare l’intesa sul rinnovo, se non altro perché la proposta bianconera è competitiva e il giocatore ha sempre manifestato il gradimento nei confronti di club, squadra, tifoseria, città e ambiente. Ma se alla fine Rabiot dovesse dire no all’offerta di prolungamento della Juventus?

