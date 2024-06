Germania-Ucraina, pari e fischi. Inghilterra, Croazia e Albania: tutti 3-0

Arriva solo un pari a Norimberga per la Germania di Nagelsmann che non va oltre lo 0-0 contro l'Ucraina. I padroni di casa del prossimo Europeo steccano nel primo dei due test verso l'inizio della manifestazione che vedrà i tedeschi impegnati contro la Scozia, uscita vincitrice contro Gibilterra grazie alle reti di Christie (58') e Che Adams (85'), nel match inaugurale di venerdì 14 giugno. Pari senza reti nonostante le tante occasioni fallite dalla Germania, pur se con un finale da brivido dopo una uscita avventata di Neuer a centrocampo e gol evitato solo grazie al fuorigioco creatosi dalla sua inusuale posizione. Al triplice fischio runoreggia il pubblico nei confronti della nazionale di casa che continua a faticare a trovare la via della rete. Non fatica invece l'Inghilterra che ne rifila tre alla Bosnia. Accade tutto nella ripresa con il gioiellino del Chelsea Cole Palmer che sblocca su rigore. Dopo la giostra dei cambi sono Alexander-Arnold all'85' ed Harry Kane al 90' a chiudere i conti i favore dei Tre Leoni di Southgate.

Tris per Croazia e Albania

Novanta minuti in panchina per Brozovic, Gvardiol, Vlasic e Pasalic, con Modric neppure convocato dopo la finale di Champions League, ma la Croazia non sbaglia nel primo test amichevole di avvicinamento ad Euro 2024. La nazionale di Dalic, inserita nel girone dell'Italia, supera per 3-0 la Macedonia del Nord grazie alla doppietta di Majer e alla rete finale di Marco Pasalic. Nel raggruppamento degli azzurri di Spalletti ci sarà anche l'Albania che con lo stesso risultato piega il Liechtestein. Per gli uomini di Sylvinho, che lascia l'interista Asllani in campo per 90', gol di Broja, Asani e Muci.

