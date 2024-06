Il jolly Huijsen sul tavolo Koopmeiners e il caso McKennie: strategia Giuntoli

TORINO - A volte basta davvero un attimo per cambiare il destino : un colpo di sfortuna, come quello che ha costretto Giorgio Scalvini a saltare l’ Europeo e a perdersi anche la prima parte della nuova stagione dell’ Atalanta . Un infortunio grave, rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e rottura della capsula del menisco, nei minuti finali dell’ultima partita. Per Scalvini dolore e delusione, per l’Atalanta dispiacere grande e un altrettanto grande problema a livello tecnico: oltre a essere destinato a un posto all’Europeo perso solo a causa dell’infortunio, Scalvini rappresenta una delle colonne della difesa di Gian Piero Gasperini e trovare un sostituto all’altezza non sarà semplice. C’è però sempre una soluzione per ogni problema, anche quelli che sembrano in apparenza insormontabili. La Juventus ce l’ha in casa: Dean Huijsen .

Per qualità, età, caratteristiche l’olandese di nascita e spagnolo di passaporto ha tutto per soddisfare le necessità dell’Atalanta: si tratta peraltro di un giocatore che il club nerazzurro ha già cercato, anche in tempi recenti, prima dell’infortunio del centrale.

Huijsen, l'Atalanta e Thiago Motta: la situazione

L’Atalanta aspetterà Scalvini e punta su di lui per il futuro, ma può tornare a bussare alla porta della Juventus con maggiore insistenza per Huijsen, reduce da sei mesi in prestito alla Roma tra alti e bassi e un cambio di allenatore (da Mourinho a De Rossi). Ma il potenziale è enorme e nelle sapienti mani di Gasperini potrebbe crescere ancora. Nel frattempo il papà di Huijsen, che sta facendo il corso da agente, si sta muovendo soprattutto sul mercato estero: come riportato da Tuttosport, si è fatto avanti anche l’ambizioso Newcastle per il difensore, senza dimenticare il Borussia Dortmund che da mesi segue con attenzione la situazione del classe 2005. Huijsen ha compiuto il doppio salto in bianconero dalla Primavera alla prima squadra passando prima per la Next Gen: Thiago Motta farà le sue valutazioni durante il precampionato, se il 19enne non dovesse prima trovare l’accordo per una nuova destinazione, che potrebbe pure essere in prestito, anche se il club bianconero deve trovare soluzioni per fare cassa e foraggiare il mercato in entrata.