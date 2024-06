Vlahovic a secco, Kostic out: la Serbia va ko. Ilicic torna al gol con la Slovenia

VIENNA (Austria) - La Serbia degli juventini Dusan Vlahovic (sostituito da Jovic al 75') e Filip Kostic (che resta invece 90' in panchina) cade 2-1 a Vienna contro l'Austria dell'interista Arnautovic, titolare al centro dell'attacco, e del bolognese Posch. La formazione di casa, nell'amichevole di preparazione in vista di Euro2024, costruisce il proprio successo in avvio, grazie alle reti di Wimmer al 10' e Baumgartner tre soli giri di lancetta più tardi. Agli ospiti di ct Stojkovic, che schiera i granata Ilic e Vanja Milinkovic-Savic (e l'ex Lukic), ma anche suo fratello Sergej, il fiorentino Milenkovic e l'udinese Samardzic, non basta il gol di Pavlovic al 35' per evitare la sconfitta. Josip Ilicic - 107 presenze con il Palermo, 137 con la Fiorentina e 172 con l'Atalanta - decide al 63' la sfida vinta dalla Slovenia in casa contro l'Armenia, dopo il vantaggio di Mlakar (11') e il pareggio ospite con Haroyan (56').