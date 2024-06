Euro 2024, il pronostico di Sportradar: Inghilterra favorita, Italia davanti a Olanda e Croazia

Manca davvero poco all’inizio di Euro2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. L’Italia, inserita nel gruppo B insieme a Spagna, Croazia e Albania, si presenta ai nastri di partenza da detentrice del titolo. Quante probabilità ci sono che la squadra allenata da Luciano Spalletti ottenga un clamoroso bis? Non molte, almeno secondo il pronostico di Sportradar. Grazie a un sofisticato software che sfrutta l’Intelligenza Artificiale e i dati raccolti da un network di oltre 900 operatori di scommesse sportive, sono state realizzate 10.000 simulazioni per ciascuna delle 51 partite del torneo. L’Inghilterra è emersa come vincitrice in 2.400 casi, con una probabilità del 24%, mentre l’Italia ha vinto 530 volte, con una probabilità del 5,3%, piazzandosi al sesto posto di questa speciale classifica, davanti a Olanda, Belgio, Croazia e Danimarca. In seconda posizione c’è la Francia di Deschamps, in cerca di rivincita dopo la delusione del Mondiale perso in finale contro l’Argentina di Messi. Il podio viene chiuso dai padroni di casa della Germania. Seguono, nell’ordine, Portogallo e Spagna.