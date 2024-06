Mbappè trascina la Francia, manita Spagna: Oyarzabal tripletta come Haaland

La Spagna cala la manita in casa contro Andorra : dopo il vantaggio firmato da Ayoze Perez , si scatena Oyarzabal che firma la sua tripletta personale, la prima in nazionale. Chiude l'amichevole il 5-0 messo a segno da Ferran Torres . Vince anche la Francia che batte 3-0 il Lussemburgo grazie alle reti di Kolo Muani , Clauss e Mbappe : grande prova del nuovo giocatore appena ufficializzato dal Real Madrid , che ha messo in referto anche gli assist dei primi due gol. Con lo stesso risultato dei galletti si è imposto anche il Belgio che in casa ha liquidato la nazionale montenegrina con le firme di De Bruyne e Trossard .

Tripletta di Haaland, vince anche la Danimarca

Domina la Norvegia in casa contro la Bosnia-Erzegovina grazie alla tripletta di Haaland: la punta del Manchester City fa 30 gol in nazionale in 32 presenze. Nel pomeriggio la Danimarca si è imposta sulla Svezia per 2-1 grazie alle reti di Hojberg ed Eriksen, mentre gli ospiti sono andati a segno con il solito Isak. Nessun problema infine per la Slovacchia che ha calato il poker al San Marino grazie alle firme di Rigo, Suslov, Haraslin e Strelec.