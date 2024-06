Giuntoli e il mercato Juve: quello che filtra dai corridoi della Continassa

Soulé, chi ti fa la corte

E Xabi Alonso avrebbe messo gli occhi anche su un altro talento bianconero: quel Matias Soulé apprezzato soprattutto in Premer League, con il neopromosso Southampton in prima fila. Giuntoli è al lavoro per accontentare Thiago Motta, dunque, in un modo o nell’altro. Potendo contare, fattore tutt’altro che secondario, sul gradimento dello stesso Koopmeiners, che a una nuova avventura in un altro campionato preferirebbe la permanenza in Italia, soluzione avallata anche dalla fidanzata. Con la Juventus quale unica soluzione messa nel mirino, al punto che l’entourage avrebbe già pronto un accordo di massima con il club sulla base di un quinquennale da circa 4 milioni a stagione più bonus. L’affare non è in chiusura nell’immediato, sia chiaro, ma le parti non vorrebbero nemmeno andare per le lunghe: per la gioia di Thiago Motta e per la serenità di Gasperini, che ama lavorare in ritiro con un organico fin da subito il più definito e definitivo possibile.