L'Olanda è già in forma Europeo: quaterna e show con il Canada

Vince l'Arabia di Mancini, goleada della Corea del Sud

Nelle qualificazioni asiatiche per i prossimi Mondiali del 2026, vince l'Arabia Saudita di mister Roberto Mancini per 3-0 sul Pakistan grazie alla doppietta di Al Brikan e alla rete di Al Juwayr. Manita del Giappone sul campo della Birmania grazie alle doppiette di Nakamura e di Ogawa. Goleada anche per la Corea del Sud che asfalta Singapore per 7-0: decisive le doppiette di Son e di Lee Kang-In.